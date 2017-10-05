Жизнь любого большого города, каким является и Баку, невозможно представить без общественного транспорта. Тысячи автобусов, такси, вагонов метро каждое утро везут на работу миллионы горожан... Общественный транспорт сродни кровеносным сосудам, без которых невозможно кровообращение - как только с ним возникают проблемы, сбои дает весь организм. Так и в мегаполисе транспортные затруднения порой парализуют всю его жизнедеятельность.

Берегись автобуса!

Скверное состояние если и не всех, то большого числа дорог, да и в целом неудовлетворительная работа общественного транспорта в столице за последние годы справедливо возмущают горожан. Битком набитые и вечно опаздывающие автобусы и вагоны подземки, гонки, которые устраивают водители транспортных средств, нечитые на руку водители такси и съевшая не один миллион манатов, но так до конца и не налаженная система интеллектуального управления транспортом, стали постоянной будоражащей СМИ проблемой.

Власти города, разумеется, понимали, что транспортная система города дает сбои и требует реформирования, но навести порядок одномоментно, наскоком здесь невозможно. Наконец в декабре 2015 года было принято кардинальное решение создать самостоятельную структуру, ведающую всем общественным транспортом. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева при Кабинете министров было создано Бакинское транспортное агентство, которое возглавил один из самых молодых чиновников азербайджанского правительства – 35-летний Вюсал Керимли.

Тот самый Baku Bus

За плечами Вюсала Керимли не только молодость, но и определенный опыт деятельности в транспортной сфере. До своего очередного назначения он находился у истоков создания ООО Baku Bus и состоял в его руководстве. Именно эта компания изменила наши прежние представления о городском транспорте в Баку и внедрила ранее несуществовавшую культуру оплаты проезда пластиковыми картами. Успешная деятельность ООО Baku Bus наглядно продемонстрировала менеджерские качества команды молодых управленцев, и вскоре Керимли и его молодой команде поручили реформировать всю транспортную сферу Баку.

Haqqin.az решил узнать, какие конкретно задачи удалось решить за полтора года существования новой госструктуры и что намечено предпринять в ближайшее время.

Городской транспорт в столице Азербайджана это, в первую очередь, городские автобусы. На сегодня в Баку действует 157 маршрутных линий, перевозки по которым до последнего времени осуществляли 58 перевозчиков. Ежедневно на бакинские маршруты выходит свыше двух тысяч автобусов, однако лишь 450 автобусов на 18 маршрутных линиях отвечают современным стандартам - сертифицированные водители карточная оплата проезда и т.д.

Опыт Baku Bus показал, что автобусные перевозки в Баку можно и, главное, нужно переводить на цивилизованный лад. Обеспечение пассажиров комфортными условиями проезда хоть и является важной задачей, но, как показывает жизнь, не первостепенной.

В первую очередь необходимо озаботиться вопросами безопасности. Между тем на большинстве маршрутных линий в Баку действуют частные компании, которые не имеют даже собственных гаражей. В итоге машины не проходят своевременного технического осмотра, водителей не обследуют на соответствие состояния здоровья их роду деятельности, а припаркованные на ночь где попало пассажирские автобусы становятся идеальной мишенью для всякого рода террористов и других преступников.

Да и в целом автобусные перевозки в Баку в последние годы лет были организованы без учета изменившейся географии города и увеличивающегося пассажиропотока. Разные частные компании, заплатив отдельную сумму, могли купить популярный, то есть наиболее выгодный для транспортников, маршрут. В дальнейшем такая вовремя подсуетившаяся компания сдавала водителям в аренду право перевозить пассажиров на своем автобусе, самостоятельно устанавливая план дневной выручки. Водители же, совершенно не заботясь о безопасности пассажиров, работали только на то, чтобы отбить этот план и заработать «сверху» как можно больше денег. Водитель видел в пассажире лишь дополнительные «20 копеек» и подсаживал его где угодно, наплевав на официальные остановки. Нередко один и тот же маршрут выделялся нескольким частным компаниям, что приводило к гонкам машин на дороге, чтобы опередить конкурентов и забрать себе побольше пассажиров. Борьба за пассажиров была столь острой, что частенько приводила к дракам между шоферами.

Практически ни у одного перевозчика не было, да и сейчас нет, резервного транспорта. К примеру, если на какой-то линии действует 10 автобусов, то у перевозчика в резерве должны оставаться хотя бы одна-две машины, чтобы в случае форс-мажора не увеличился интервал движения.

Что изменила БТА?

На решение именно этой проблемы вначале и направила все свои силы команда Бакинского транспортного агентства (БТА). По информации людей, знакомых с ситуацией, сразу после создания БТА был положен конец практике продажи маршрутных линий частным перевозчикам. Прежде маршрутные линии, в зависимости от их популярности, практически в открытую продавались за 100, 200 и даже 300 тысяч манатов. Чтобы покончить с этим, новое агентство стало внедрять практику тендеров. Первый такой открытый тендер был проведен на маршрут №125.

Однако здесь реформы уперлись в неожиданную преграду. БТА выдвинуло ряд простых требований к участникам тендера: наличие собственного гаража, укомплектованного штата водителей, использование системы карточной оплаты и оснащение машин кондиционером и камерой. Как бы парадоксально это ни звучало, но в итоге в конкурсе за право работать на маршруте №125 не принял участие ни один частный перевозчик.

Несмотря на немалые трудности, Бакинскому транспортному агентству все же удалось отстранить ряд недобросовестных перевозчиков, сократив их численность до 48. Система городского транспорта - живой, действующий организм, сразу разрушить все до основания и что-то моментально построить здесь заново - нереально. Если убрать на какого-то маршруте перевозчика, то нужно сразу же найти ему достойную замену, иначе завтра получишь тысячи недовольных горожан, которые не смогли вовремя добраться до работы. Поэтому Бакинское транспортное агентство внедряет специальную программу по утилизации, в рамках которой в ближайшие годы должны будут закуплены сотни новых автобусов.

Общественный транспорт - без преувеличения, одна из самых социально значимых сфер в любой стране, поскольку имеет дело со всеми слоями населения. Так что транспортникам приходится действовать с хирургической точностью.

Исключительная социальная значимость городского транспорта и плачевное состояние, до которой его довела ренточная система частников, создает дилемму: а не сконцентрировать ли ее полностью в руках государства? Печальный советский опыт подсказывает, что чрезмерное государственное участие в конечном итоге приводит к снижению качества, а большое количество игроков создает здоровую конкуренцию и открывает путь к развитию. Но в бакинских реалиях эта формула не работает. На сегодня мы имеем десятки частных извозчиков не заинтересованных в повышении качества обслуживания пассажиров, и успешный государственный проект Baku Bus, прозванный довольными горожанами «транспортным ASANом».

Извечные проблемы: покрышки и водители

Да и передовой европейский опыт показывает, что социально значимый городской транспорт лучше сосредотачивать в руках государства. В той же Германии 85% процентов всех автобусных пассажироперевозок в городах находится в руках госкомпаний и лишь 15% - у частников. К примеру, если от точки А до точки В нужно пустить 20 автобусов, то 15 из них выделяет государство и только поручается частников, естественно, соответствующих определенным стандартам.

Примечательный пример произошел зимой прошлого года. Как только в Баку выпал снег, что, к счастью для горожан, случается не часто, большинство городских автобусов не вышли на свой рейс. По городу курсировали лишь автобусы государственного Baku Bus.

При проведении предварительного расследования выяснилось, что частные перевозчики не удосужились подготовить свои автобусы к заснеженным дорогам и поэтому отказались выполнять свои прямые обязанности: водители опасались аварий из-за летней резины и никакой ответственности за это не понесли. Пробелы в законодательстве не дают возможности контролировать предпринимателей, что и приводит к таким негативным последствиям.

Другая фундаментальная проблема в сфере автобусных пассажироперевозок – нехватка водителей. В стране катастрофически не хватает профессиональных шоферов, которые бы соответствовали сегодняшним требованиям. В результате мы каждый день доверяем свою жизнь совершенно неизвестным и непроверенным людям. Справедливости ради стоит отметить, что масштабных трагедий до сегодняшнего дня удавалось избегать. Но никто не застрахован от того, что завтра за рулем автобуса не окажется какой-нибудь религиозный экстремист, психопат или физически нездоровый человек. Как минимум необходимо, чтобы все имеющие отношение к пассажироперевозкам регулярно наблюдались у врачей и психологов.

Именно в этих целях Бакинское транспортное агентство приступило к сертификации водителей. В столице был создан Центр подготовки водителей, призванный решить одну из основных проблем столичного общественного транспорта — отсутствие базы профессиональных водителей. В новой структуре в обязательном порядке раз в году должны проходить переподготовку все водители, работающие на общественном транспорте. Невзирая на наличие водительских прав, на курсах обучают теории и практическим навыкам перевозки пассажиров.

В первую очередь переподготовку проходят водители крупных компаний перевозчиков. На данный момент получили сертификаты уже свыше 200 шоферов, а их данные теперь включены в единую базу водительскую базу БТА. В общей сложности к переподготовке планируется привлечь около трех тысяч водителей столичного общественного транспорта.

Но проблемы городского транспорта заключаются лишь в машинах и их водителях. Чтобы автобусы своевременно доезжали до пункта назначения, нужны качественные дороги. Любой инцидент на дороге – размытое асфальтовое покрытие, неисправные светофоры или ДТП приводят к крупным пробкам и, соответственно, задержкам на маршрутах. В транспортной сфере необходима координация всех структур: исполнительной власти, дорожной полиции, отвечающего за состояние дорого ОАО «Азераавтойол», транспортного агентства и др.

Приехали, но нет остановки

Жители Баку также уже устали жаловаться на проблемы с автобусными стоянками. Они разбросаны хаотично по всему городу, что крайне затрудняет организацию нормального пассажиропотока. Да и большинство автобусных остановок захвачены таксистами, бороться с которыми у гаишников то ли не осталось сил, то ли желания. В итоге, автобусы вынуждены останавливаться посреди дороги, создавая пробки и угрозы жизни для пассажиров.

Кроме того, оказалось, что смена какой-либо автобусной остановки, вызывает такие бюрократические сложности, что затягивается на долгие месяцы. Исполнительная власть давно должна была передать автобусные остановки в ведение Бакинского транспортного агентства, но почему-то это так и не произошло. Проблема настолько серьезна, что мы к ней непременно мы вернемся в следующих материалах о бакинском транспорте и столичных дорогах.

В целом, с появлением нового регулятора в лице Бакинского транспортного агентства наметилась позитивная тенденция в сфере общественного транспорта. Выявлены основные проблемы и предпринимаются активные шаги по их устранению. Где-то это происходит легко, где-то упирается в бюрократические, ментальные и финансовые сложности.

Общественный транспорт – насущная составляющая городской жизни, и для его функционирования в нормальном ритме должны быть задействованы все городские структуры. Опыт Baku Bus, реформы, предпринимаемые командой Бакинского транспортного агентства, вселяют надежду на то, что Баку может обрести общественный транспорт, отвечающий европейским стандартам.