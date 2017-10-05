Турция готовится к операции против курдов в Сирии

Турция готова к началу военной операции против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в сирийском Африне, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с ПКК. В последние недели СМИ сообщали о стягивании турецкой военной техники и войск к приграничным с сирийским Африном районам провинции Хатай на юге страны.

"Мы можем вмешаться в Африне в случае необходимости, все приготовления к трансграничной операции завершены", — заявил Калын в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что Турция проведет операцию, когда посчитает, что ее национальная безопасность находится под угрозой со стороны внешних сил.