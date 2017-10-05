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В центре Москвы расстреляли армянского бизнесмена

 

Неизвестный расстрелял в центре Москвы уроженца Еревана, бизнесмена Арсена Папазяна, сообщило издание "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В 45-летнего бизнесмена стреляли четыре раза. Предположительно сделал это киллер. Он попал в бизнесмену в грудь дважды - с левой и с правой стороны, повредив ему легкое.

Мужчину экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Нападение произошло в центре Москвы, на улице Мясницкой, неподалеку от места проживания потерпевшего.

Папазян прописан в Одессе и возглавляет "АСП-Трансстрой". Как сообщает портал "Харьков. Комментарии", компания, принадлежащая бизнесмену, занимается ремонтом городских дорог, мостов и путепроводов.

Папазян — председатель Комитета по национальной политике Общественной палаты Воронежской области и глава армянской культурно-христианской общественной организации "Ани".

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В центре Москвы расстреляли армянского бизнесмена
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