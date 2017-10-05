В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель

Подданная Саудовской Аравии погибла за рулём автомобиля. Это первый подобный случай с той поры, как в королевстве вышел указ, разрешающий автовождение женщинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Gulf News.

Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, который давал ей инструкции, однако она врезалась в бетонную стену. Женщина погибла на месте, мужчина с травмами доставлен в госпиталь. Автомобиль принадлежал супругу погибшей.

В сентябре король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам королевства автовождение и предписывющий сформирование специальной комиссии из представителей различных ведомств для выполнения данного решения. Ожидается, что все надлежащие приготовления к реализации означенного указа будут завершены к июню 2018 года.