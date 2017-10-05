Подписаться на уведомления
 

В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель

 

Подданная Саудовской Аравии погибла за рулём автомобиля. Это первый подобный случай с той поры, как в королевстве вышел указ, разрешающий автовождение женщинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Gulf News.

Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, который давал ей инструкции, однако она врезалась в бетонную стену. Женщина погибла на месте, мужчина с травмами доставлен в госпиталь. Автомобиль принадлежал супругу погибшей.

В сентябре король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам королевства автовождение и предписывющий сформирование специальной комиссии из представителей различных ведомств для выполнения данного решения. Ожидается, что все надлежащие приготовления к реализации означенного указа будут завершены к июню 2018 года.

1142 просмотров


Старости
Развернулась борьба между Меланией Трамп и Мехрибан Алиевой
Развернулась борьба между Меланией Трамп и Мехрибан Алиевой светская хроника
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
6 Окт 19° / 14°
7 Окт 21° / 15°
8 Окт 22° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9994 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Азербайджан проигрывает Чехии Отбор ЧМ-2018; обновляется
Драка в украинском парламенте Видео
В центре Москвы расстреляли армянского бизнесмена Обновлено
Мехрибан Алиева на открытии новой школы и здания для вынужденных переселенцев Обновлено; Фото
Распоряжением Ильхама Алиева: газифицировать Лагич
Перестрелка в Стамбуле: есть пострадавшие
Ильхам Алиев назначил нового посла в Турции
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу и школу
Испания пытается отговорить Каталонию от независимости
В Пакистане террорист-смертник убил 12 человек
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Турция готовится к операции против курдов в Сирии
Чешское СМИ: Роберта Просинечки заменит Рашад Садыхов
Житель Татарстана съел односельчанина
В Баку две напасти: дураки и автобусы БТА - это не НЛО
Эрдоган летит в Киев
Нефть дорожает
Трамп: «Тиллерсон никогда не угрожал подать в отставку»
Россиянка попала в рабство на Сицилии
Президента Молдовы лишают контроля над армией
Минналогов снова меняет решение по "Туран"
Россия стала главным поставщиком угля Украине
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ
В России горит завод Вагита Алекперова: есть погибшие видео; обновлено 19:25
Обыски у политолога Станислава Белковского
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться