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В Пакистане террорист-смертник убил 12 человек

 

Террорист-смертник совершил подрыв в храме в провинции Белуджистан на западе Пакистана, погибли не менее 12 человек, еще восемь получили ранения, передает местный телеканал Geo TV.

Инцидент произошел недалеко от города Джхал-Магси. Отмечается, что смертник пытался войти в храм и привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда полицейские остановили его.

Как сообщает телеканал, пострадавшие доставлены в больницу. В числе раненых - по меньшей мере двое полицейских. Место взрыва было оцеплено.

Пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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