Испания пытается отговорить Каталонию от независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в интервью EFE заявил, что власти Каталонии должны отказаться от планов о независимости автономии.

По его словам, глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон должен отказаться от референдума и его итогов, чтобы избежать эскалации конфликта.

«У него есть решение? Да, и лучшим из них будет вернуться в легальный статус и подтвердить, как можно скорее, что они не будут объявлять о независимости», — отметил Рахой.

Испанский премьер подчеркнул, что только так «можно избежать еще большего ухудшения ситуации».