Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу и школу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве нового здания общеобразовательной школы в поселке Лагич Исмаиллинского района, сообщает официальный сайт главы государства.

На строительство нового здания общеобразовательной школы на 400 ученических мест в поселке Лагич Исмаиллинского района из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Министерству образования выделено 3,5 миллиона манатов.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автомобильной дороги Демирчи-Лагич, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагич Исмаиллинского района.

С этой целью из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента ОАО «Азеравтойол» первоначально будет выделено 3 миллиона манатов.