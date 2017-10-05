Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом здании, сданном в эксплуатацию для общей средней школы села Ханлыг Губадлинского района в поселке Рамана Сабунчинского района Баку, сообщает АзерТАдж.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась сегодня с новым зданием, построенным для семей вынужденных переселенцев в бакинском поселке Рамана, сообщает АзерТАдж.

Председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов сообщил Мехрибан Алиевой о том, что здание построено в рамках проекта «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в находящихся в аварийном состоянии зданиях». Строительные работы начались в марте этого года. В пятиэтажном здании пять однокомнатных, 20 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир.

М. Алиева выразила удовлетворение в связи с созданными в здании условиями. В здании будут проживать 50 семей вынужденных переселенцев.