Сборная Чехии открывает счет в матче. Гол на 35-й минуте забил Ян Копич. 1:0 в пользу гостей.

* * * 20:12

На Бакинском Олимпийском стадионе проходит отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Азербайджана и Чехии.

Команды вышли на игру в следующих составах:

Азербайджан - Кямран Агаев, Магомед Мирзабеков, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Павел Пашаев, Рахид Амиргулиев, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов, Руслан Гурбанов, Дмитрий Назаров.

Чехия – Иржи Павленка, Павел Кадерабек, Владимир Дарида, Йозеф Хушбауэр, Михаэль Крменчик, Ян Копич, Якуб Янкто, Марек Сухи, Ян Борил, Антонин Барак.

Судит игру судейская бригада из Франции во главе с Бенуа Мильо.

Сегодня также в группе «С» пройдут два матча: Сан-Марино – Северная Ирландия и Северная Ирландия – Германия. Эти игры начнутся в 22:45 по бакинскому времени.

Турнирное положение в группе перед сегодняшними играми: Германия – 24 очка (8 матчей), Северная Ирландия – 19 (8), Азербайджан – 10 (8), Чехия – 9 (8), Норвегия – 7 (8), Сан-Марино – 0 (8). Сборная Северной Ирландии уже обеспечила себе 2-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Сегодня сборная Германии может забронировать за собой 1-е место и прямой выход на мундиаль.