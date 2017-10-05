Депутаты Верховной Рады Украины устроили драку во время рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщают "Украинские новости".

В 16:40 около 20 депутатов заблокировали президиум Верховной Рады. Большинство из них представляют фракцию "Самопомощи". Это вызвало недовольство у депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт". Между некоторыми из народных избранников произошла потасовка.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил депутатов "Самопомощи" в попытке срыва рассмотрения законопроекта по Донбассу. Но к его месту подбежала внефракционный депутат Надежда Савченко и забрала у него микрофон. Председатель Верховной рады Андрей Парубий объявил перерыв и вызвал председателей фракций для проведения консультаций.