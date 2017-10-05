Индонезиец одолел семиметрового питона

Житель Индонезии вступил в схватку с семиметровым сетчатым питоном и поборол его, сообщает Yahoo 7 News.

По информации издания, индонезиец возвращался домой с работы, когда увидел, что огромная змея преграждает дорогу двум пешеходам. Мужчина решил им помочь и передвинуть питона.

"Я пытался его поймать. Но он укусил меня за руку, и после этого я долго с ним боролся", — рассказывает он.

Мужчина сумел убить рептилию, но попал в больницу, так как питон перекусил ему сухожилие руки.

Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Они обитают в Южной и Юго-Восточной Азии, их длина может превышать семь метров.