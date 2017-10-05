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Американский сопредседатель на переговорах с Саргсяном

 

Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит усилия в направлении мирного решения карабахского конфликта. Об этом на встрече с новоназначенным американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефером сказал президент Серж Саргсян, сообщает Новости-Армения.

Подчеркнув, что новый посредник взял на себя дипломатическую миссию в довольно сложный период урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Саргсян пожелал ему успехов в реализации этой миссии.

Он выразил надежду, что посреднические усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по решению конфликта исключительно мирным путем и в соответствии с нормами и принципами международного права будут с успехом продолжены.

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