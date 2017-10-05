Саудовская Аравия договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщает Al-Arabiya, не раскрывая источников.
«Сделка позволит королевству приобрести одну из самых современных платформ противоракетной обороны в мире», — указывает арабский телеканал.
Информацию о том, что между Россией и Саудовской Аравией достигнуто соглашение на поставку С-400, подтвердил и источник РБК в «Алмаз-Антее». По его словам, еще год назад никто не рассчитывал, что у России появятся пять контрактов, среди которых будет и соглашение с саудитами.
Саудовская Аравия покупает российские С-400
Саудовская Аравия договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщает Al-Arabiya, не раскрывая источников.