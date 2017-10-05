ФСБ: «Мы знаем, кто «минировал» Россию»

Телефонные звонки о заложенных бомбах, из-за которых в сентябре-октябре 2017 года в России проходили массовые эвакуации, совершали из-за рубежа четверо граждан РФ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает Интерфакс.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — отметил Бортников.

В какой стране находятся подозреваемые и предпринимаются ли меры для их задержания, не уточняется.