ФАТХ и ХАМАС сделали шаг к примирению

Соперничающие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС планируют на следующей неделе переговоры в Египте, чтобы продолжить согласовывать условия преодоления десятилетней междоусобицы, сообщил РИА Новости представитель руководства ФАТХ Амин Макбуль.

Политические оппоненты сделали на этой неделе значимый шаг к примирению, когда в сектор Газа с Западного берега реки Иордан прибыло правительство национального единства. Министры начали принимать дела у так называемого административного комитета — квазикабинета, созданного исламистской оппозицией для управления палестинским анклавом.

Участники межпалестинских переговоров обсудят целый ряд не решенных до сих пор вопросов, включая контроль над границами сектора Газа и отмену экономических санкций, которые ввели фатхисты против контролируемого ХАМАС анклава.