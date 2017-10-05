Роберт Просинечки о конфликте с футболистом сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал на пресс-конференции поражение от Чехии (1:2) в отборочном матче чемпионата мира-2018.

«Я вчера говорил, что нас ждет сложная игра с сильным соперником, - говорит хорватский специалист. - Смогли сравнять счет, но вновь пропустили. Соперник был чуть сильнее. Счет мог быть иным, но игрой я доволен.

После игры с Германией вернусь в Баку и будем с АФФА обсуждать наше будущее.

В футболе бывают ошибки. Мы их сегодня допустили. Много пропускаем со «стандартов». Впереди много работы независимо от того, останусь я или нет. Надо делать ставку на молодежь. Я выпустил Махира на замену. Возможно, он обиделся на меня из-за этого и не смог себя проявить в оставшиеся 15 минут.

Я никогда ранее не говорил, но сейчас расскажу, почему не приглашаю Дениза Йылмаза. В марте он должен был играть в основе против Германии, но он не захотел играть на той позиции, на которую я его собирался ставить. Таких игроков я приглашать не буду. Да он и не играет в «Бурсаспоре» постоянно.

Я всегда говорил о наших проблемах. Если сравнивать с бывшей Югославией, то там всегда было много талантов. Посмотрите, в каких клубах они играют – «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Челси»…

А в Азербайджане есть «Карабах». Но в национальном чемпионате у него нет конкуренции. Рашад Садыхов и Бадави Гусейнов могут играть в защите, попивая кофе. А потом они встречаются в международных матчах с Дзеко и другими звездами. И проигрывают.

Впереди матч с Германией. Против Германии сложно играть всем, не только нам. Через три дня игра. Сейчас вернемся на базу. Бадави Гусейнов получил травму. Не знаю, сможет ли он сыграть с Германией. Если не сможет, то я даже не знаю, кто будет играть у нас в обороне (Рашад Садыхов завершил сегодня карьеру в сборной – haqqin.az).

К тому же нам сложно играть через два дня на третий. Постараемся выйти и показать хорошую игру. Ждать чего-то другого не стоит».

Главный тренер чехов Карел Яролим сказал следующее:

«Не могу сказать, что мы сегодня сыграли плохо. Да, у нас были ошибки. Во втором тайме почувствовали силу сборной Азербайджана. В обороне соперник силен. Мы хотели забить больше, но у нас не получилось. В целом оцениваю прошедший матч достаточно высоко».