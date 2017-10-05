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Вашингтон подготовил план примирения с Пхеньяном

 

В Госдепартаменте США разработан план по деэскалации конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном. Он включает в себя заморозку северокорейских ракетно-ядерных испытаний как минимум на два месяца, взамен которой США обещают начать с КНДР прямой диалог. Об этом стало известно "Коммерсанту".

В первом приближении эта идея соответствует запросам самих северокорейцев. Однако эксперты полагают: шансов на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет эти условия, немного. Страна находится в нескольких шагах от обретения полноценного ядерного оружия и средств его доставки, а в администрации США налицо разлад по вопросам внешней политики, в том числе в отношении КНДР.

В разговорах с партнерами из стран, ранее принимавших участие в шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР (помимо США и Северной Кореи в них участвовали Южная Корея, Япония, Китай и Россия), американские дипломаты продемонстрировали готовность к компромиссу с КНДР. Если Пхеньян согласится в течение как минимум двух месяцев не проводить ядерные и ракетные испытания, Вашингтон пойдет на прямые двусторонние переговоры с ним. Это предложение назвали «планом Тиллерсона».

В случае, если условия американцев будут в Пхеньяне приняты, отмечающийся 10 октября День основания Трудовой партии Кореи пройдет без очередного теста.

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