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Трамп аннулирует ядерную сделку с Ираном Обновлено

 

Президент США Дональд Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. передает РИА Новости.

"Президент сказал, что он принял решение по Ирану и объявит об этом в подходящее время. Главным образом, на чем он сосредоточился, это на всеобъемлющей стратегии взаимодействия с Ираном", — сказала она.

Сандерс отметила, что "стратегию" поддерживает команда Трампа по национальной безопасности. "Команда президента представила единую стратегию... и президент объявит об этом решении скоро", — добавила она.

* * * 23:21

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, сообщает Washington Post.

"Как сообщили люди, получившие в четверг информацию на специальном брифинге по стратегии Белого дома по Ирану, президент Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном", — отмечает издание.

По его информации, глава государства считает, что она "не отвечает национальным интересам США".

Напомним, Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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Трамп аннулирует ядерную сделку с Ираном Обновлено
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