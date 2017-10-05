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В Саудовской Аравии уничтожены боевики ИГИЛ

 

Силы безопасности Саудовской Аравии раскрыли в Эр-Рияде террористическую ячейку, связанную с группировкой "Исламское государство", говорится в заявлении, распространенном службой безопасности королевства.

"Службам безопасности удалось раскрыть ячейку ИГ в Эр-Рияде, ликвидировать три места схрона, в результате операции убиты двое террористов, задержаны пять человек", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в главном управлении службы безопасности, один из террористов был убит при отказе сдаться сотрудникам сил безопасности, еще один — подорвал себя, когда его окружили полицейские.

В местах, где собирались террористы, было обнаружено оружие и вещества для изготовления взрывчатки.

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