Отборочный матч чемпионата мира-2018 с Чехией (1:2) стал последним за сборную для капитана национальной команды Азербайджана Рашада Садыхова.

Подводя итоги своего 16-летнего выступления за сборную, Садыхов заявил, что «хотел бы сыграть на крупном турнире, но мечта так и осталась неисполненной».

«В этом цикле мы были близки к цели, но поражение от Северной Ирландии похоронило наши шансы. В целом 16 лет за сборную – это хороший показатель. Каждый футболист хотел бы себе такую карьеру.

Но мы могли показать более высокие результаты. Если бы сегодня выиграли, заняли бы третье место в группе. Это стало бы для меня хорошим прощанием».

Отметим, что перед игрой президент АФФА Ровнаг Абдуллаев вручил капитану подарок и поблагодарил за матчи, проведенные за сборную.