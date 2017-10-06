В доме главы НОК Бразилии нашли 16 золотых слитков

У арестованного председателя Национального олимпийского комитета Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана нашли дома 16 золотых слитков, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бразилии.
Нузмана арестовали за мошенничество. На протяжении последних месяцев он хранил золотые слитки в одном из швейцарских банков. Однако сообщил о них в налоговые органы только 20 сентября — через несколько дней после того, как в его доме прошли обыски по делу о коррупции при выборе хозяина ОИ-2016.
«С помощью декларации Нузман, очевидно, рассчитывал помешать расследованию, касающемуся сокрытия информации об имуществе», — говорится в заявлении ведомства.