Германия и Англия завоевали путевку на ЧМ-2018

Сборная Германии, одержав крупную победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.

В турнирной таблице группы C сборная Германии досрочно заняла первое место, набрав 27 очков (девять побед в девяти играх).

В свою очередь, сборная Англии выиграла на своем поле у Словении, вырвав победу на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Теперь у англичан в группе F 23 очка, что на шесть больше, чем у идущей второй команды Шотландии.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.