Кумурдо – это кафедральный собор, один из древнейших в Грузии, чем, собственно, и знаменито одноименное село района Ахалкалаки. Вот уже несколько дней Кумурдо словно бы переживает свое второе рождение – газеты на все лады пересказывают его историю в связи с попыткой настоящего боевого захвата грузинской святыни местными жителями армянами.

Как заявили участники данной религиозно-политической операции, сделано это было для того, чтобы «установить армянский хачкар якобы «на месте захоронения армян – основателей села». Полиция не без труда предотвратила незаконную установку хачкара, а историки засвидетельствовали, что армянские переселенцы из Турции появились в этих краях после завоевания Ахалкалки Россией в начале ХIХ века.

Однако армянские претенденты на владение кафедральным собором отчет ведут не с 964, когда по приказу тогдашнего царя Западной Грузии Леона III Кумурдо и был построен, а с… лета 2015 г. Именно тогда 180 жителей села Кумурдо подали заявление в местное муниципальное собрание с требованием «вернуть» им «кости предков», найденные, якобы, во время археологических раскопок. Пока заявители бомбят СМИ рассказами о костях своих предков и о «геноциде, которому подверглись ахалкалацкие армяне» во время наведения порядка полицейским нарядом на территории храма, корреспондент haqqin.az попытался разобраться в разгоревшемся споре с помощью экспертов.

- Древнейший храм Кумурдо – лишь один из 442 грузинских церквей, передачи которых Армянской апостольской церкви добивается мобилизованная для этой цели часть жителей (малая, армянская) Ахалкалаки, - прокомментировал ситуацию грузинский арменолог, профессор Бондо Арвеладзе. Попытка захвата кафедрального собора, который, кстати, реставрируется, лишь один из многочисленных эпизодов настоящего заговора против наших святынь. Руководит этой провокационной затеей предстоятель Грузинской епархии Армянской апостольской церкви, епископ Вазген Мирзаханян.

С этой целью созданы армянские сепаратистские организации «Джавакх», «Вирк», главным идеологом которых является ереванский историк Самвел Карапетян, известный своими бредовыми сочинениями об армянском первородстве всего, что когда-либо строилось в Грузии. Наши ученые рекомендовали всем им приехать в Грузию и внимательно ознакомиться с надписями на стенах храма Кумурдо – их 20 и все они на грузинском языке.

Ряд местных политологов, в свою очередь обращают внимание на то, что провокация армянских экстремистов организована накануне запуска в эксплуатацию стратегически важной железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси- Карс. Цель понятна – дестабилизировать ситуацию в регионе, через который проходит железная дорога.

Одним словом, грузинские полицейские и общественность на этот раз, кажется, отстояли грузинскую святыню на своей грузинской земле. Послушать же епископа В. Мирзаханяна и его паству – борьба за древние святыни только начинается. И дело это нешуточное: доказать армянское происхождение церквей в Грузии – вопрос стратегии армянства. Так «углубляется» сама история Армении.