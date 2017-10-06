Забота о детях является задачей государственной важности. Однако после недавних обрядов Ашуры, к которым были привлечены десятки малышей и подростков, стало ясно, что ситуация в области защиты прав детей в нашей стране все еще оставляет желать лучшего.

Каждая семья старается вырастить ребенка здоровым, дать ему образование, научить быть полезным обществу. Нередко из поколения в поколение передается одна и та же профессия — строители, военные, музыканты, врачи, учителя. Передаются и определенные нормы поведения, взгляды на жизнь. И здесь большое значение имеет и религиозное воспитание, к которому мы после восьмидесяти лет забвения наконец вернулись. Но нельзя забывать, что человек должен осознанно, а не по велению родителей или других лиц стать на путь познания Всевышнего.

Очень правильно, если ребенок вместе с родителями посещает мечеть или церковь, но нельзя тащить его туда насильно, следует постепенно открывать, а не принудительно вбивать ему в сознание божественную истину. Гораздо более важно своим родительским примером показать праведный, моральный образ жизни и поступков.

К сожалению, случается, что эти взгляды и привычки близких отражают устаревшие понятия, отсталые воззрения. К подобным пережиткам относятся и определенные религиозные верования, обряды, которые не всегда одобряет даже духовенство. Подобные сомнительные ритуалы существуют в любой религии, и связаны они обычно с темными силами, тяжкими грехами человека. Пришли они к нам из древности, как правило, носят надуманный, фанатичный характер и далеки от канонических священных уложений.

Главное же, что такие обряды сопровождают тяжелые, траурные церемонии, порой с нанесением верующими самим себе травм, самобичеванием. Все это достаточно тяжело для взрослых, а для детей, которых родители принуждают в них участвовать, подобное зрелище является страшным психологическим ударом.

Дети не в силах осознать происходящее, они воспринимают только внешнюю сторону церемонии, что может крайне негативно отразиться на их психике. Ведь, оберегая детскую психику, взрослые обычно не водят детей на похороны и поминки, но еще более опасные для детского сознания откровенно жестокие обряды некоторые родители отчего-то считают допустимыми и даже полезными для своего ребенка.

Именно поэтому события, подобные прошедшей недавно Ашуры и массового участия в ее ритуалах детей, настоятельно требуют вмешательства государства.

Существует ряд причин, в силу которых законодательно ограничиваются права родителей. Среди них - невыполнение родительских обязанностей, злоупотребление своими правами, жестокое обхождение с детьми. При всем уважении к любому вероисповеданию принудительное участие малышей в религиозных обрядах, связанных с самобичеванием, демонстрацией кровавых ран, должно быть приравнено к жестокому обращению с детьми.

Принудительное навязывание религиозного мировоззрения маленьким детям является грубым давлением на детскую психику и должно квалифицироваться как сознательная попытка духовного насилия над несовершеннолетними.

Государство обязано своевременно реагировать на подобные проявления, иначе давление на детей приобретет системный характер и может превратиться в эксплуатацию ребенка в самых разных целях, вплоть до экстремистского характера.

Если взрослый человек в соответствии с законом не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к участию или неучастию в богослужениях и других религиозных обрядах и даже принудительному обучению тех или иных религиозных догматов, то почему это позволено в отношении несовершеннолетних?

Крайне решительно настроен по отношению к родителям, которые заставляют своих детей участвовать в религиозных обрядах, председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров.

Высказывая haqqin.az свое мнение, он сказал: «Если родители принуждают своих детей участвовать в религиозных обрядах, подобных Ашуре, то у государства есть все права лишать их родительских прав. Государственным органам давно пора контролировать ситуацию, потому что государство в ответе за всех своих граждан. Следует обратить внимание и на то, что в нашей стране дошкольным воспитанием в детских учреждениях охвачено очень мало малышей. Дошкольное воспитание и образование остается у нас недоступным для значительной части населения.

82% детей лишены такой возможности, а это значит, что они не только не общаются со сверстниками, но и не получают уроков от профессиональных педагогов-воспитателей. А ведь воспитание в дошкольных учреждениях имеет огромное значение, потому что, как установили ученные, именно в возрасте 3-5 лет происходит формирование личности, осознанное восприятие окружающего мира. Поэтому государство обязательно должно обратить внимание и на недостаточное количество детских дошкольных учреждений».

В воспитании детей нет пустяков. Все очень значимо и серьезно, особенно когда речь идет о формировании мировоззрения ребенка, о том, каким мы его вырастим.