Переговоры Ильхама Алиева: какое вооружение закупает Азербайджан?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября принял делегацию под руководством главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo Алессандро Профумо. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

В ходе встречи Профумо рассказал, что находится в Баку впервые и впечатлен красотой столицы Азербайджана. Он также отметил, что был назначен на эту должность в мае нынешнего года, и свой первый зарубежный визит совершает именно в Азербайджан.

По его словам, Азербайджан имеет большое значение как для Италии, так и представляемой им компании, которая осуществляет многостороннюю деятельность. Он также проинформировал главу государства о встречах, которые проведет в нашей стране.

В свою очередь, президент Азербайджана поздравил А.Профумо с назначением на новую должность и оценил его визит в Азербайджан как хороший показатель интереса к стране.

В ходе встречи были обсуждены развитие сотрудничества между компанией Leonardo с азербайджанскими структурами, в том числе и с Министерством обороны, МЧС, Госпогранслужбой, SOCAR и компанией Silkway, и перспективы по сотрудничеству в области кибербезопасности.

Так чем же занимается компания Leonardo и что она производит, какое значение имеет сотрудничество с этой компанией для Азербайджана?

Leonardo — один из крупнейших машиностроительных холдингов в Европе. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта. С этой точки зрения можно предположить, что вот уже вторые переговоры между компанией и Азербайджаном связаны с очень важными сделками.

Так, компания Leonardo выпускает в широком ассортименте военные и гражданские вертолеты. Среди этих вертолетов – малогабаритные вертолеты из серии AW, способные приземляться на морские платформы, и крупные транспортные военные вертолеты AW109LUH, которые являются лидерами продаж в мире.

Leonardo также производит оборонные и аэрокосмические системы, а также системы безопасности и защиты информации, инфраструктуры и территории. Она также создаёт и интегрирует системы для диспетчерского управления воздушным и морским движением, контроля и охраны сухопутных и морских границ, а также разрабатывает защищённые сети связи и решения по управлению инфраструктурами и системами.

Среди предлагаемых услуг также проектирование и администрирование информационных инфраструктур, а также обработка данных для целей разведки и кибербезопасности. Leonardo осуществляет также деятельность по проектированию, разработке и производству морской артиллерии, бронетехники и подводных систем.

В настоящее время компания Leonardo является лидером на рынке комбинированных систем по управлению боевыми действиями, включающих в себя оптико-электронные системы, платформу C4I и ее надстройки.

«Мы поставляем клиентам системы C4ISTAR в широком ассортименте: от систем для одиночного солдата до систем для крупных подразделений – от бригады и выше. Наши клиенты могут воспользоваться всеми возможностями системы C4ISTAR», - говорится на сайте компании Leonardo.

Отметим, что C4I – это многофункциональная информационно-управляющая система, разработанная на основе концепции «солдат будущего», способная организовать передачу информации от командного пункта на боевые посты и обратно, а также передавать в режиме онлайн информацию, полученную при помощи приборов видеонаблюдения.

Компания Leonardo также производит самые передовые системы по охране морских и сухопутных границ, а также отдельных участков местности (İntegrated Systems for Border & Territory Control и Integrated Systems for Maritime & CoastalSurveillance). Эти системы предназначены для сбора, анализа и передачи информации, полученной одновременно от нескольких источников. Эти системы оснащаются радарами Argos-30VS.

Помимо этого, дочерняя компания Leonardo Land & Naval Defense Electronics Division разрабатывает системы ПВО, обладающие широкими возможностями по обороне от ракетных и авиационных ударов, в том числе и по обороне от баллистических ракет. Данные комплексы ПО включают в себя радары, системы управления и связи, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Компания Leonardo предоставляет клиентам также несколько типов учебно-боевых самолетов: M-345, M-346, M—346FA и другие. Компания выпускает также широкий ассортимент торпед: Black Arrow, Black Scarpion, MU90 и другие. Помимо этого, компания выпускает 7,62-мм пулеметы и 20-мм орудия для оснащения вертолетов и малогабаритных боевых кораблей.

Компания известна еще и тем, что производит различные боевые модули для бронированной техники. Например, модуль HITFIST® OWS является полностью автоматизированным боевым модулем, оснащенным самыми современными электронными средствами. Этот модуль может быть легко установлен на любую колесную или гусеничную бронированную платформу. Модуль может быть оснащен 25-мм или же 30-мм автоматическими пушками, а также по бокам модуля могут быть установлены две пусковые установки для противотанковых ракет. Также компания Leonardo производит дистанционно управляемый боевой модуль HİTROLE, оснащенный легким вооружением, в том числе и 40-мм автоматическим гранатометом.

Система управления огнем HITROLE LIGHT включает оптико-электронную станцию с дневной телекамерой, инфракрасной камерой и лазерным дальномером наряду с программным обеспечением автоматического сопровождения целей и компьютером управления огнем, который вырабатывает баллистические поправки и направляет башню при помощи цифровой системы сервоприводов, базирующейся на технологии цифровой обработки сигналов. Наряду с обычными боевыми задачами модуль HITROLE LIGHT может выполнять и другие задачи, например, наблюдение, патрулирование в населенных пунктах, охрана границ, а с соответствующими сенсорами определения местоположения стрелка и противоснайперские задачи.

Компания Leonardo выпускает самоходные 155-мм гаубицы PZH 2000, отличающиеся отличной мобильностью и высокой скоростью. Гаубица может вести стрельбу в автоматическом режиме на дальность до 30-40 километров.

Особое внимание клиентов привлекает управляемый подкалиберный снаряд DART (Driven Ammunition, Reduced Time-of-flight), выпускаемый компанией Leonardo.

Универсальный снаряд калибра 76 мм способен эффективно поражать надводные и воздушные цели.

Компания Leonardo выпускает также неуправляемые 127- и 155-мм ракеты Vulcano.

В ассортименте компании есть и различные типы подводных аппаратов, сенсоры для трубопроводов, сонары для ведения подводной разведки. Компания Leonardo предлагает покупателям системы кибербезопасности, различные системы слежения для спецслужб и другую продукцию в этой сфере.

Одним словом, компания Leonardo может найти себе потенциальных партнеров в Азербайджане практически во всех сферах: от министерства обороны и ВМС до нефтяных и авиакомпаний. И то, что Азербайджан установил высокий уровень партнерства с этой компанией, – очень важное событие.

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