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Российского оппозиционера снова арестовали

 

Главу предвыборного штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток, сообщает Дождь.

«Интерфакс», ссылаясь на слова руководителя юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, сообщал, что Волкову вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования),  

Волкова повторно задержала полиция через несколько часов после того, как его отпустили из-под административного ареста. По словам Жданова, Волкова задержали после того, как суд признал решение о его аресте на 20 суток незаконным.

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