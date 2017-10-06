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Банки пошли на граждан кулаками депутат Араз Ализаде написал Генпрокурору

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

2 октября 2017 года на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе человек по имени Бахрам пытался свести счеты с жизнью, бросившись с крыши 5-этажного здания. В дальнейшем мужчина заявил, что его довели до суицида банки, забравшие у него все, чем он владел и затравившие его коллекторами.

К несчастью, сегодня многие банки при возникновении проблем с возвращением кредита предпочитают обращаться к коллекторским компаниям. Заплечных дел мастера таких «фирм», не гнушаясь никакими методами психологического и физического воздействия, буквально выбивают деньги из должников, запаздывающих с выплатой кредитов. Давление коллекторы оказывают такое, что суициды по этой причине в процентном отношении превысили все иные трагические обстоятельства.

Между тем коллектор, от английского collect – собирать, всего лишь сборщик чего-либо, в нашем случае – долгов. Его работа не выбивать, а взимать долги, и оплачивается она из кармана кредитора, конкретно - процентами от фактически взысканных сумм. Причем доля самого коллектора - человека, непосредственно работающего с должником, - составляет всего 3 - 5% от этой суммы.

А насколько вообще законно функционирование кампаний-коллекторов в Азербайджане? Как определяет закон их функции? Оказывается, никак!

депутат Араз Ализаде

Как утверждает депутат Милли Меджлиса, лидер Социал-Демократической партии Араз Ализаде, в Азербайджане нет закона о коллекторских компаниях.

Несмотря на это, такие «конторы» по выбиванию долгов существуют и банки их нанимают. Ну а работники-коллекторы, дабы наварить свои проценты, без всяких угрызений совести нередко доводят своих «клиентов» до самоубийства.

«Дело принимает такую опасную тенденцию, что я написал об этом генеральному прокурору Закиру Гаралову, поставив его в известность о противоправной деятельности коллекторских компаний и теперь жду ответа из Генпрокуратуры», - сообщил депутат haqqin.az.

«Cоветую людям, пострадавшим от произвола коллекторских компаний, сразу обращаться в судебные органы. Судебные иски нужно подавать не только на самих коллекторов, но и на Министерство юстиции, которое регистрирует эти незаконно действующие компании», - заявила haqqin.az правозащитник Мирвари Гахраманлы.

Однако сами коллекторы заявляют, что их деятельность не выходит за рамки закона. Так, во всяком случае, утверждают сотрудники компании BOA kollektor. Однако на вопрос haqqin.az, на основании какого именно закона они действуют, в той же ВОА kollektor пообещали уточнить и тут же перезвонить на сайт.

Однако звонка из BOA kollektor мы так и не дождались...

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