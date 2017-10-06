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Вице-президент США: Америка отправит человека на Марс

 

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что возвращение американцев на Луну является одной из основных стратегических задач, стоящих перед страной. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Возобновление присутствия США на Луне — наша стратегическая задача. Решив ее, Америка станет первой страной, отправившей человека на Марс, — заявил Пенс на выступлении в американском Национальном музее воздухоплавания и астронавтики.

Подобные высказывания вице-президент делал и ранее. В частности, вопрос полетов к Луне и Марсу был затронут им через неделю после того, как в США был восстановлен Национальный совет по космосу.

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Вице-президент США: Америка отправит человека на Марс
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