Президент Армении Серж Саргсян своим указом помиловал Вазгена Хачикяна, бывшего председателя Фонда социального страхования, укравшего из госбюджета страны 290 млн драм и осужденного на 12 лет лишения свободы.

После пяти лет заключения Хачикяна президент решил, что он сполна получил за свои прегрешения (ну не преступлением же считать кражу каких-то 290 миллионов!) и освободил его из колонии «Ванадзор». Ну а эти самые миллионы своему бывшему приближенному Саргсян великодушно простил - не стал требовать возмещения ущерба, нанесенного госказне.

В общем-то для правления Саргсяна такое произвольное обращение с законом в порядке вещей, однако даже на этом фоне гипертрофированная наглость бывшего вице-спикера армянского парламента беспримерна.

По наущению Хозяина вице-спикер Национального собрания (парламента) страны Эдуард Шармазанов попытался загладить ситуацию, заткнув рты чересчур адекватных граждан, потрясенных таким невероятным актом небывалой гуманности, и выдал в народ буквально следующее: «Не понимаю причину ажиотажа, который подняли в связи с освобождением Хачикяна. Это не первый и не последний случай, когда президент пользуется своими полномочиями и дарует помилование. Он (Хачикян – Ред.) был моим другом и останется им навсегда, но я никогда не смешиваю человеческие взаимоотношения с политической и правовой деятельностью», - выдал главный депутат, добавив, что нет на свете человека, который бы не ошибался.

Что ж, проанализируем провозглашенное сей политической фигурой, которая выступает в данном случае в качестве громоотвода. Ну, во-первых, мягко говоря, не самые умные заявления этого народного избранника всегда раздаются в случае необходимости прикрыть очередное беззаконие властей. На этот раз всего-то двумя предложениями Шармазанов умудрился нанести ощутимый удар своей коррумпированной власти.

Похоже, это о таких, как Шармазанов и ему подобных, говорят: лучше промолчать – проще за умного сойти. А то сразу вспоминается пословица: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Эта народная мудрость не дифференцирует область деятельности, а указывает на морально-нравственную позицию человека. Ведь получается, что Шармазанов сам признался: он тоже вор и грабитель. Увы, приходится с ним согласиться.

А как иначе, если из слов политического деятеля и вице-спикера следует, что кража 290 миллионов – это простая ошибка, которую может совершить каждый. Такое заявление можно принять и как руководство к действию - всем скопом ринуться грабить госказну, а потом так же, всем скопом, удостаиваться помилования первого лица государства. Глупее оправдания действиям президента, дарующего вору и мошеннику прощение, придумать невозможно.

Межу тем в случае с Хачикяном речь идет о соцстраховании, то есть уворованные им деньги предназначались пенсионерам и малоимущим семьям, дети в которых часто засыпают голодными. Это были и «гробовые» усопших пенсионеров. Это ли не полная деградация человеческой сущности Хачикяна, а следовательно, - и Шармазанова, друга Хачикяна. Заметьте, он сам так сказал.

А то, что действия Хачикяна - не только хищения в особо крупных размерах, но и превышение своих полномочий, что является государственным преступлением, Шармазанов умолчал.

Хотелось также услышать комментарий Шармазанова по поводу тех осужденных, которые не являются его друзьями и отбывают реальные сроки наказания за банальную кражу продуктов из супермаркета «САС», который принадлежит печально известному своими рабовладельческими замашками Артаку Саргсяну. Надо сказать, что крали они всего лишь немного провианта, чтобы накормить детей, и только потому, такие хачикяны, друзья шармазановых, своими грязными ручищами залезли в казну и украли насущный хлеб их семей на годы вперед.

Почему-то благость своего помилования президент Саргсян не распространяет не на обворованных, не на тех, кто осмелился воспротивиться преступному режиму властей Армении, озвучить правду и пополнить ряды политзаключенных…