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«Арцах» уже и в Москве наша реакция+фото

Автор: Наир Алиев, Москва 

Любая страна рекламирует себя, свой бренд, и это нормально. Когда название страны или региона становится узнаваемым, это ведет, например, к притоку туристов. Или, как в случае с футбольным клубом «Карабах», пробившимся в групповую стадию Лиги чемпионов, мир узнал о принадлежности Карабахского региона Азербайджану.

Действительно, одной из самых действенных платформ брендинга страны является спорт. Как рассказал в своей недавней публикации в узбекистанских СМИ директор Лаборатории переговоров Университета мировой экономики и дипломатии доктор политических наук, профессор Алишер Файзуллаев, в Японии произошел интересный случай, связанный с успехом одного болгарского борца сумо.

«Сумо, как известно, является национальным видом спорта в Японии, и количество иностранных сумоистов в этой стране ограничено определенной квотой. Благодаря успеху болгарского сумоиста в Японии появились болгарские рестораны, стали продаваться различные болгарские товары. Теперь мало кто в Японии не знает об этой далекой стране. По существу, бренд Болгарии в Японии был создан одним-единственным человеком путем спортивных достижений», - пишет Файзуллаев.

В своей статье Файзуллаев отмечает, что в современном мире имидж страны превратился в не менее важный фактор международной политики и экономики, чем природные ресурсы, человеческий или научно-технический потенциал государства: «Политические и экономические отношения — это сфера, где роль играют не только объективные, но и субъективные, психологические и информационные факторы. Здесь используются технологии политического маркетинга, брендинга, имиджмейкерства и манипуляции образами».

Вот именно путем «манипуляции образами» и пошла Армения, решив раскручивать всевозможным образом название «Арцах».

Недавно haqqin.az уже сообщал о том, что на международной выставке World Food Moscow–2017 были представлены «арцахские бренды». Как мы уже сообщали, армянская сторона использовала свой любимый трюк, когда продукты, изготовленные на оккупированных азербайджанских территориях, маркируются штрих-кодом Армении. Такое многократно случалось, например, с алкогольной продукцией. И МИД Азербайджана отмечал, что следит за этим.

А еще в столице России действует сеть магазинов «Деликатесы из Армении», в одном из которых побывал корреспондент haqqin.azИ естественно, здесь вновь встретилась алкогольная продукция под названием «Арцах». Штрих-код на этикетках был армянский, и производитель указан армянский. Такая вот попытка закрепить бренд «Арцах», привязав территорию Карабаха к Армении. Этой цели служило и переименование в «конституции» «НКР» названия этого сепаратистского образования в «Республику Арцах». 

Как с этим бороться? Сказать сложно. Но вот сейчас в спорте «Карабах» - азербайджанский. Однако хотелось бы еще увидеть в Москве и других городах мира сеть магазинов «Деликатесы из Азербайджана».

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