Пентагон обеспокоен интересом своих союзников к российским С-400

США тревожит проявляемый рядом их союзников интерес к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400, передает ТАСС.

Это не стала скрывать официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Саудовская Аравия хотела бы закупить у Москвы С-400.

"Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок", - отметила Балданза.

Она также сочла необходимым указать, что "США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок".

Примерно такая же реакция последовала от Пентагона, когда в прошлом месяце стало известно, что другой ключевой союзник США - Турция внесла России задаток за С-400.