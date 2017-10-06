Подписаться на уведомления
 

Пентагон обеспокоен интересом своих союзников к российским С-400

 

США тревожит проявляемый рядом их союзников интерес к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400, передает ТАСС.

Это не стала скрывать официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать появившиеся сообщения о том, что Саудовская Аравия хотела бы закупить у Москвы С-400.

"Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок", - отметила Балданза.

Она также сочла необходимым указать, что "США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок".

Примерно такая же реакция последовала от Пентагона, когда в прошлом месяце стало известно, что другой ключевой союзник США - Турция внесла России задаток за С-400.

137 просмотров


Старости
Развернулась борьба между Меланией Трамп и Мехрибан Алиевой
Развернулась борьба между Меланией Трамп и Мехрибан Алиевой светская хроника
Наша погода
Сегодня 19° / 15°
7 Окт 21° / 15°
8 Окт 22° / 15°
9 Окт 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9994 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Ради визита короля Салмана в Кремле сделали перепланировку
Разоблачена коррупционная сеть в Олимпийском комитете наш комментарий
Мировые бренды украли идею Фаика Ахмеда Обвиняется Topshop. Фото
Пентагон обеспокоен интересом своих союзников к российским С-400
«Арцах» уже и в Москве наша реакция+фото
Нет ничего легче, чем ограбить государство на миллионы так воруют в Армении
Вице-президент США: Америка отправит человека на Марс
Банки пошли на граждан кулаками депутат Араз Ализаде написал Генпрокурору
Российского оппозиционера снова арестовали
Переговоры Ильхама Алиева: какое вооружение закупает Азербайджан?
Дети, которых все потеряли в день Ашуры наша трагедия
Руками армян дестабилизируют всё на пути Баку-Тбилиси-Карс haqqin.az из Тбилиси
Германия и Англия завоевали путевку на ЧМ-2018
В Латвии мэра оштрафовали за плохой латышский язык
В доме главы НОК Бразилии нашли 16 золотых слитков
Рашад Садыхов попрощался со сборной Азербайджана «Моя мечта не исполнилась»
Трамп аннулирует ядерную сделку с Ираном Обновлено
Гибридная война в Карабахе. Что может быть? комментирует для haqqin.az Олег Жданов
В Саудовской Аравии уничтожены боевики ИГИЛ
Вашингтон подготовил план примирения с Пхеньяном
Роберт Просинечки о конфликте с футболистом сборной Азербайджана
ФАТХ и ХАМАС сделали шаг к примирению
ФСБ: «Мы знаем, кто «минировал» Россию»
Сборная Азербайджана по футболу проиграла Чехии Обновлено
Мехрибан Алиева выдала квартиры беженцам Фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться