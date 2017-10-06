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Мировые бренды украли идею Фаика Ахмеда Обвиняется Topshop. Фото

Автор: Азад Алиев, собкор 

Zara, Topshop, Forever 21 и другие бренды обворовывают молодых дизайнеров, среди которых оказываются и азербайджанцы. Об этом в своем исследовании сообщает издание Secretmag.

Чемпионов масс-маркета вроде Zara или Forever 21 любят и ценят за умение удачно скопировать подиумные новинки. Когда у них случаются конфликты с люксовыми брендами вроде Diane von Furstenberg или Vetements, симпатии аудитории обычно на их стороне. Но в последнее время массовые марки все чаще попадаются на краже идей у беззащитных независимых дизайнеров и иллюстраторов. Secretmag собрал несколько таких историй. И одна из них касается азербайджанского художника Фаика Ахмеда.

Он создает ковры ручной работы, сочетая традиционные национальные мотивы с цифровым искусством: берет классический ковер с этническим орнаментом, изменяет его структуру и превращает в арт-объект.

В 2016 года Ахмед обнаружил свой дизайн на мужских футболках принадлежащего Topshop бренда Topman.

Ахмед связался с Topshop, но бренд переложил ответственность на своего поставщика — американскую компанию Globe. Дальше дело не пошло. Художник хотел бы продолжить отстаивать свои права, но международное разбирательство обошлось бы ему слишком дорого (от 20 до 50 тысяч фунтов).

Отметим, что компания Topshop была основана в 1964 году, ее штаб-квартира находится в Лондоне. А в Баку, кстати, есть брендовый магазин Topshop.

«Я не удивлен случившимся, потому что плагиат — обычная практика для крупных компаний, - цитирует Фаика Ахмеда Secretmag. - К сожалению, судиться очень дорого. Не каждый художник может себе позволить. Я, например, вообще не зарабатываю на своем творчестве, так как это противоречит самой идее искусства».

Кроме Фаика Ахмеда не повезло и другим. К примеру, как сообщает Secretmag, американский ритейлер Forever 21 не раз попадалась на воровстве как у люксовых брендов, так и у небольших независимых. Только в этом году компанию обвиняли в краже дизайна у маленького бренда бижутерии Sorelle, копировании толстовки малоизвестной марки спортивной одежды Alala, повторении дизайна чехла для смартфона инди-бренда Valfré.

15 сентября компания WORD из Лос-Анджелеса, с которой сотрудничают только женщины-дизайнеры, пожаловалась в инстаграме, что Forever 21 скопировал дизайн их фирменных футболок.

В марте 2017 года ирландский дизайнер одежды Зое Кэрол Вонг обнаружила, что местная компания Penneys, за пределами страны известная под брендом Primark, скопировала дизайн блузки из ее весенне-летней коллекции 2016 года.

Вонг сама шьет и продает одежду на сайте и в небольших мультибрендовых магазинах Дублина. О поступке Penneys Вонг сначала написала в своем инстаграме, а потом опубликовала открытое письмо.

В июле 2016 года американский иллюстратор Тьюсдэй Бэссен написала в инстаграме, что Zara целый год копировала ее лучшие работы. Адвокат Бэссен связался с компанией Inditex, которой принадлежит бренд. Там ему, как он говорит, заявили, что бороться бесполезно: 160 000 подписчиков в Instagram не делают иллюстратора «достаточно известной», а Zara — корпорация, сайт которой посещают 98 млн человек в месяц.

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