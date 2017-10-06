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Разоблачена коррупционная сеть в Олимпийском комитете наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В Бразилии арестован Карлос Нузман, президент Бразильского олимпийского комитета, почетный член Международного олимпийского комитета. Его подозревают в участии в коррупционных схемах, которые позволили Бразилии получить право проведения Олимпийских игр в 2016 году.

справа Карлос Нузман

Эта полицейская операция, в которой тесно взаимодействуют следственные органы Франции, США и Бразилии, оживляет интерес к громкому коррупционному скандалу, который возник в 2015 году в связи с махинациями, которые, как оказалось, на протяжении 16 лет, пока он руководил Международной федерацией легкой атлетики (IAAF), проворачивал ее президент, сенегалец Ламин Диак.

Тогда в центре внимания французской прокуратуры оказались его многолетние усилия, направленные на подмену результатов допингового тестирования спортсменов. В этой связи всплыло и имя бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, через которого Диак получил не менее 200 тысяч долларов за то, чтобы российские легкоатлеты не были наказаны за применение допинга.

Еще одним из методов обогащения сенегальца было принуждение организаторов турниров подписывать спонсорские контракты с нужными компаниями. На соревнования Диак возил с собой десятки родственников, чье содержание ложилось на плечи принимающей стороны. Сейчас же речь идет о том, что Ламин Диак и Карлос Нузман как влиятельные члены Международного олимпийского комитета небескорыстно поучаствовали в отборе городов-хозяев Олимпийских игр – Рио в 2016 году и Токио в 2020 году.

Еще в прошлом году западные СМИ публиковали информацию о крупных транзакциях по счетам, связанным с Диаком, общей суммой в 1,7 миллиона евро, прошедшим в течение нескольких недель до и после 7 ноября 2013 года, когда в Буэнос-Айресе проходило голосование по выбору городов хозяев. Ниточкой, которая привела к махинациям папаши, стали траты сына Диака, Массаты, который со счетов, на которые были переведены большие взятки, расплачивался за драгоценности и предметы роскоши в магазинах Франции и Катара.

Часть денег была переведена на офшорные счета компаний в Монако и Нью-Йорке. Карлоса Нузмана называют центральной фигурой, через которую шли деньги Ламину Диаку. В прошлом месяце его допросили и провели обыск, но взять под стражу бывшего легендарного бразильского волейболиста вынуждены были после того, как тот задним числом попытался изменить свою налоговую декларацию, внеся туда неизвестно откуда взявшиеся 600 тысяч долларов.

В свою очередь японские власти пообещали всяческое содействие в выявлении истины о том, как Токио выиграл право на проведение Олимпиады-2020. Совсем не следует исключать, что в процессе всестороннего расследования появятся данные об обстоятельствах скандального проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в мало приспособленных для этого российских Сочи. Разговоров о том, что это решение обошлось Москве в круглую сумму, было предостаточно. Похоже, мы только в самом начале раскрытия масштабной картины коррупции в международных олимпийских органах.

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