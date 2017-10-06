Ради визита короля Салмана в Кремле сделали перепланировку

В Большом Кремлевском дворце была сделана перепланировка из-за визита короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно информации, Эр-Рияд настаивал, что король должен передвигаться по дворцу на электромобиле, сделанном по специальному заказу в Саудовской Аравии. Ожидалось, что король будет использовать электромобиль с водителем везде, кроме публичных мероприятий, на которых ведется видеозапись.

По данным корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, перепланировке подвергся выход к Благовещенскому подъезду с лестницы, ведущей в Георгиевский зал.

«И перепланировка, хоть небольшая, бросалась в глаза. По обе стороны лестницы у стен появились поручни. Их, конечно, раньше не было», — отметил Колесников.

По сведениям издания, кортеж саудовского короля утром 5 октября остановился у входа в Большой Кремлевский дворец со стороны Благовещенского подъезда, а затем король поднялся по лестнице до электромобиля, который довез его до лифта.