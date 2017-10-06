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Минобороны о новых обстрелах армян

 

За минувшие сутки ВС Армении 104 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил , сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 104 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта », - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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