Минобороны о новых обстрелах армян

За минувшие сутки ВС Армении 104 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил , сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 104 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта », - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.