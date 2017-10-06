Назван лучший бар мира

Лучшим в мире баром по версии The Worl'ds 50 Best Bars 2017 (аналога «Оскара» в отрасли), назван лондонский American Bar. Как отмечается на сайте премии, расположенное в отеле Savoy заведение вот уже 125 лет находится в авангарде мировой коктейльной культуры.

Второе место в списке заняло также лондонское злачное место — Dandelyan в отеле Mondrian.

На третьей строчке рейтинга - нью-йоркский The Nomad.

Кроме того, в десятку лидеров вошли заведения из Афин, Сингапура и Шанхая. Российские бары в топ-50 не попали. При этом в расширенном списке лучших заведений из 100 позиций оказались El Copitas из Санкт-Петербурга (70-е место) и московская Chainaya. tea & cocktails (85-е место).

В конце июня в Москве выбрали лучшего бартендера России. Им стал Максим Гладышкевич из новосибирского бара Friends.