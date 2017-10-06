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США отказались от учений со странами Персидского залива из-за Катара

 

США решили не проводить некоторые из военных учений совместно со странами Персидского залива, приняв во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, сообщил агентству Associated Press представитель центрального военного командования США Джон Томас.

"Мы отказываемся от проведения некоторых военных учений из уважения к концепции общей вовлеченности и общих региональных интересов", - приводит агентство заявление полковника.

Кризис вокруг Катара разразился в июне текущего года, когда ряд арабских государств разорвали с Дохой дипломатические отношения и объявили ей бойкот, обвинив катарские власти в поддержке террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

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