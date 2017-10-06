Руководство "Газпрома" одобрило открытие представительства в Азербайджане

Совет директоров "Газпрома" согласовал вопрос об открытии представительства компании в Азербайджане, сообщает «Интерфакс».

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию - этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 годах поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи с ремонтными работами на газотранспортной линии. В 2015 году соответствующие поставки не осуществлялись вовсе. В том же году предпринимались попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).

Переговоры о поставках российского газа в АР ведутся также с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР).