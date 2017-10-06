Во Владимирской области РФ пассажирский автобус был сбит поездом.

Автобус с гражданами Узбекистана, объезжая пробку, заглох на железнодорожном переезде и был опрокинут движущимся пассажирским поездом. В результате, по предварительным данным, погибло не менее 21 человека, сообщает РИА Новости.

Столкновение произошло 6 октября в 03.20 около железнодорожной станции "Покров".

«В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде при запрещающем сигнале светофора», — заявили представители МВД, добавив, что, по имеющейся у них информации, автобус был неисправен.

По информации пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риты Шляховой, автобус с казахстанскими номерами, объезжая образовавшуюся автомобильную пробку, по какой-то причине, несмотря на запрещающий красный свет, был выведен водителем на железнодорожный переезд и на самом железнодорожном пути неожиданно заглох.

Сбивший его поезд следовал по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

На момент ДТП в салоне автобуса находились около 55 граждан Узбекистана, многие из которых спали. Оба автобусных водителя - граждане Казахстана.

Перед самым столкновением многие пассажиры проснулись от крика водителя и, выскочив из автобуса, предприняли попытку протолкнуть машину вперед во избежание аварии.