Азербайджан входит в десятку европейских стран с наиболее высоким процентом смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет, передает РИА Новости данные Всемирного банка.

Эти данные основаны на исследовании численности населения земли, проведенном ООН в 2017 году и базирующемся на официальной статистике как стран - членов организации за 2015 год, так и ее собственной аналитической службы. Таковые отчеты традиционно публикуется раз в два года и, таким образом, в следующий раз будут обнародованы в 2019 году.

На первом месте в списке находится Россия. Согласно данным Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, на Украине и в Белоруссии этот показатель чуть ниже – 40%, на четвертом месте Молдавия с 37%, на пятом – Литва с 36%. Также в этот список попали Грузия, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии и Швейцарии – 10%. Большой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность среди мужчин до 65 лет не превышает 11%. Лидируют же в этом показателе Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.