В Баку обсуждают проблемы образования

В Бакинском Экспо-центре сегодня состоялось открытие 11-й Международной выставки образования Education - 2017, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Наряду с азербайджанскими на выставке представлены также образовательные учреждения из 14 стран мира.

Всего в ней участвуют 17 отечественных вузов.

На выставке, которая продлится до 8 октября, представлены, кроме того, местные частные компании, реализующие программы в сфере образования.

В рамках этого же мероприятия состоится встреча представителей вузов Азербайджана и Польши.