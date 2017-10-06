В Баку обсуждают проблемы образования

В Бакинском Экспо-центре сегодня состоялось открытие 11-й Международной выставки образования Education - 2017, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Наряду с азербайджанскими на выставке представлены также образовательные учреждения из 14 стран мира.
Всего в ней участвуют 17 отечественных вузов.
На выставке, которая продлится до 8 октября, представлены, кроме того, местные частные компании, реализующие программы в сфере образования.
В рамках этого же мероприятия состоится встреча представителей вузов Азербайджана и Польши.