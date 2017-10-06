Васильев ломает клановую систему в Дагестане

Владимир Васильев сделал первый ход на "шахматной доске" Дагестана. Принцип национального квотирования, которым спекулировали кланы, отменяется, пишут российские СМИ.

Эксперты отмечают, что обезглавить руководство республики, отправив в отставку правительство, Вл.Васильев сейчас не может. Во-первых, правительству необходимо работать в переходный период, а во-вторых - заменить его некем.

Ранее, на встрече с президентом Путиным, Вл.Васильев сказал, что будет опираться на местные кадры. Но ведь их сначала надо найти. И.о. дал понять, что намерен "выявлять таланты", не интересуясь их национальной принадлежностью. Эти важные заявления прозвучали 5 октября на представлении нового врио главы Дагестана.

«Кадровые вопросы не будут решаться по национальному признаку. Я буду работать и выявлять талантливых людей», - заявил журналистам Вл.Васильев, попросив за это на него не обижаться.

Новый руководитель Дагестана также отметил, что правительство республики будет работать в статусе " и.о." и что сам он намерен оставить при исполнении их обязанностей всех ныне состоящих на госдолжностях.