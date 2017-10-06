У стен здания Верховной рады Украины между националистами и полицией произошли стычки, передают украинские СМИ.
Согласно сообщению hromadske.ua, вблизи украинского парламента случились столкновения между националистами и полицией, в результате чего правоохранителями были задержаны несколько представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"). Среди задержанных — один из руководителей партии, Сергей Филимоненко.
Утром накануне событий парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ объявлена "агрессором".
Во время рассмотрения законопроекта депутат оппозиционной фракции "Самопомощь" Семен Семенченко бросил в сессионном зале дымовую шашку.
Спринт Тетерука с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 октября 2017 г.
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau