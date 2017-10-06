Первый военно-патриотический портал в Азербайджане - Armiya.az

В Азербайджане начал работу первый военно-патриотический портал - armiya.az.

Контент портала будет составлять информация на русском, азербайджанском и английском языках. Основное направление деятельности издания - информирование читателей об успехах национальной армии и ознакомление их с современными технологиями и тенденциями в военной сфере.

Отдельное внимание издание станет уделять достижениям военно-промышленного комплекса Азербайджана и делу военно-патриотического воспитания молодежи.

Кроме того, коллектив портала ставит своей целью борьбу с армянской пропагандой и пресечение вражеской дезинформации.