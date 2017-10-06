Итак, футбольная сборная Азербайджана проиграла вчера Чехии со счетом 1:2 и опустилась на 5-е место в отборочной группе «С».

За тур до финиша отборочного турнира у Азербайджана и Норвегии по 10 очков, но мы уступаем скандинавам по разнице забитых и пропущенных голов. У занимающей 3-е место Чехии 12 очков.

1-е место в группе заняла Германия, победившая во всех девяти матчах: 27 очков. Немцы уже гарантировали себе путевку на чемпионат мира в России. 2-е место застолбила за собой Северная Ирландия, у которой 19 очков. Британцы, по-видимому, обеспечили себе участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ - 2018. Напомним, что одна из девяти команд, занявших 2-е место и имеющая самые слабые показатели, останется за бортом стыковых игр.

Еще год назад, когда сборная Азербайджана после первых трех матчей имела 7 очков, мы тоже мечтали о 2-м месте в группе. Но затем последовали пять поражений в шести играх, и Азербайджан опустился на привычную 5-ю позицию. Подняться вверх команда Роберта Просинечки уже не сможет. Для этого нужно не проиграть 8 октября в Кайзерслаутерне в заключительном отборочном матче против Германии, а это, прямо скажем, будет сродни чуду.

Азербайджан набрал в отборе ЧМ - 2018 рекордное количество очков – 10. Но надо понимать, что рекорд этот состоялся благодаря сборной Сан-Марино. Никогда еще к нам в группу не попадала настолько слабая команда, у которой удалось бы взять 6 очков.

В матче с Чехией был шанс улучшить рекорд и, в случае победы, побороться за 3-е место в группе. Но шанс этот упущен.

Впрочем, стоит ли сильно огорчаться? Haqqin.az уже знакомил своих читателей с замысловатой системой проведения нового турнира – Лиги наций, который стартует в сентябре следующего года. Те, кто ознакомились с данным материалом, наверняка помнят о том, что сборной Азербайджана нужно было проиграть Чехии и рассчитывать на то, что Литва в гостях не уступит Мальте. В таком случае Азербайджан опустился бы на одну позицию в рейтинге УЕФА для национальных сборных и из дивизиона «С» Лиги наций попал бы в дивизион «D» – самый слабый по рангу.

Как известно, в каждом из четырех дивизионов Лиги наций будет разыграно по одной путевке в финальный турнир Евро - 2020. И, уж конечно, для сборной Азербайджана завоевать эту путевку, играя в дивизионе «D», куда реальнее, чем выступая в более сильном по составу дивизионе «С».

В итоге так и получилось. Просинечки выпустил на поле такой состав, который вряд ли мог бы победить чехов. Когда почти половина футболистов не имеют нормальной игровой практики в своих клубах, Азербайджану едва ли под силу одолеть даже не хватающую нынче звезд с неба Чехию.

Рассказывать о самой игре нет особого смысла. Играли два не особо мотивированных соперника при почти пустых трибунах огромного Олимпийского стадиона.

Но определенная «мотивация» все же была: поражение с очень большой долей вероятности отправило бы сборную Азербайджана в дивизион «D». Конечно, говорить, что наша команда просто взяла и отдала матч чехам, - бессмысленно. Доказать это вряд ли возможно. Тем более что с таким составом и умышленно отдавать-то ничего не надо было.

Как бы там ни было, Азербайджан проиграл, и теперь нужно было, чтобы Литва не уступила в гостях Мальте. Эта игра начиналась позже. После первого тайма мальтийцы вели в счете 1:0. Сразу подумалось о том, что и литовцы просчитали все расклады и хотят остаться в дивизионе «D». Но нет: Литва все же сравняла счет и опередила Азербайджан в рейтинге УЕФА.

На данный момент Азербайджан занимает 40-е место – это та самая позиция, с которой начинается дивизион «D». У нас сейчас 18273 очков. У Литвы – 18360. Обогнать Литву мы сможем только в том случае, если не проиграем Германии, а это, как уже говорилось, нереально. Литва в последнем матче примет дома Англию. Даже если литовцы проиграют 0:10, а Азербайджан уступит Германии, к примеру, со скромным счетом 0:1, то все равно Литва будет стоять выше.

Теоретические шансы опередить нас имеют также Беларусь, Грузия и Македония. Но это уже не так важно. Главное, что мы уже никого не обгоним и останемся в дивизионе «D». Опять-таки с поправкой – если не произойдет чуда в Кайзерслаутерне.

Итак, Азербайджан в дивизионе «D», где также точно будут играть Армения, Фареры, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Андорра, Косово, Сан-Марино и Гибралтар. Еще три места займут, скорее всего, упомянутые выше Беларусь, Грузия и Македония.

16 команд будут разделены на четыре группы. Игры пройдут по двухкруговой системе с сентября по ноябрь 2018 года.

Победитель каждой из групп получит право в марте 2020 года сыграть в стыковых матчах – в полуфинале, а в случае победы и в финале двизиона «D». Победитель финала получает путевку на Евро - 2020.

Где пройдут стыковые матчи? УЕФА пока не дает четкого ответа на данный вопрос. Сказано лишь, что полуфиналы и финал будут состоять из одной игры. А значит, скорее всего, все три матча пройдут на поле одного из участников «стыков». И тут, конечно же, хозяин получит большое преимущество.

Если какая-то из команд, завоевавшая возможность играть в «стыках», затем обеспечит себе путевку на Евро - 2020 через обычный отборочный турнир (он будет проходить с марта по ноябрь 2019 года), то ее место займет следующая лучшая команда дивизиона. Тут тоже возникает вопрос: лучшая команда по рейтингу УЕФА или по итогам игр в группах Лиги наций?

Если УЕФА при жеребьевке Лиги наций разделит команды дивизиона «D» на четыре корзины, то Азербайджану может попасться примерно такая группа: Латвия, Мальта и Гибралтар. Бороться за 1-е место в такой группе вполне реально.

Напомним, что четыре матча Евро - 2020 состоятся в Баку. Если сборная Азербайджана пробьется в финальную стадию, то два из трех матчей группового раунда проведет она в Баку.