Укладка труб под проливом Дарданеллы является "критической" частью проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), сказал агентству Анадолу министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак после ознакомления с ходом строительства.
"Строительные работы активно продолжаются. Если нынешние его темпы сохранятся, то работы завершатся раньше намеченных сроков", - отметил Албайрак.
По его словам, TANAP имеет важное значение с точки зрения энергетической безопасности Турции и Европы.
«Сегодня мы на месте ознакомились с процессом укладки труб под проливом Дарданеллы, и этот участок является критической частью проекта TANAP. Мы наблюдали за процессом укладки 1261-й по счету трубы. Работы ведутся по графику профессиональными строителями и с соблюдением правил техники безопасности. Благодаря слаженной работе малазийской команды и других акционеров завершено более 80 процентов работ по проекту. В будущем году мы ожидаем завершения работ по строительству турецкого участка TANAP, а в 2020 году - Трансадриатического газопровода (ТАР). Тогда-то и станем свидетелями доставки азербайджанского газа в Европу. Со своей стороны Турция сделает все возможное для реализации проекта», - сказал Албайрак.