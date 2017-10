Борцы с ядерным оружием получили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира в 2017 году получило Международное движение по запрещению ядерного оружия (ICAN) - за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос - за деятельность по урегулированию конфликта с боевиками FARC.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs