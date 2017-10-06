Заместителю Али Керимли продлили срок ареста

Продлен срок ареста заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гезал Байрамлы, сообщила ее адвокат - Зибейда Садыгова.
Суд Насиминского района принял решение о продлении срока ареста до 25 декабря.
Напомним, в 22:00 25 мая Г.Байрамлы была задержана при попытке прохождения на территорию Азербайджана из Грузии. Задержание было произведено на контрольно-пропускном пункте Шихлы. При досмотре ручной клади Г.Байрамлы было обнаружено 12 тысяч незадекларированных долларов США, вследствие чего в отношение ее возбуждено было уголовное дело по статье 206.1 УК Азербайджана (контрабанда).