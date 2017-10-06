В Бразилии сторож поджег детский сад: погибли дети

Сторож поджег здание детского сада в бразильском штате Минас-Жерайс, в результате чего погибли шестеро детей и воспитательница и десятки пострадали, сообщает портал Globo.

Hospital confirmou também a morte de uma professora, a 7ª vítima do atentado a uma creche em Janaúba. https://t.co/41Y3rr7BZ3 pic.twitter.com/WL7giNJaVz — O Globo Brasil (@OGloboPolitica) 6 октября 2017 г.

ЧП произошло в четверг в городе Жанауба. По данным местных СМИ, 50-летний ночной сторож детского сада облил себя и детей спиртом, после чего совершил поджог.

По данным портала, четыре ребенка в возрасте четырех лет погибли на месте и еще двое, а также 43-летняя воспитательница скончались в больнице от полученных ожогов. Сам охранник скончался через несколько часов после происшествия.

Как сообщили местные пожарные службы, в местных больницах находятся 24 пострадавших в ЧП, включая 21 ребенка.

По данным СМИ, сторож работал в детском саду по меньшей мере восемь лет и, предположительно, имел психическое расстройство. В связи с произошедшим местными властями объявлен в городе семидневный траур.