Микаил Джаббаров о новой системе вступительных экзаменов

В вузы страны в этом году поступило рекордное число абитуриентов – 37500. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Министр добавил, что произошло это отнюдь не за счет послабления критериев и требований к абитуриентам.

«Это означает, что среднее образования обеспечивает необходимый уровень знаний для поступления в вузы», - сказал он.

М.Джаббаров также отметил, что в настоящее время работа над новой системой вступительных экзаменов завершена. В частности, изучен международный опыт в этой сфере. Он отметил, что аналогичные процессы прошли и в России, и в Турции.